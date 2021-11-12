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38 женщинам с коронавирусом пришлось прервать беременность – главврач СКО

12 Ноября 2021 18:35
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38 женщинам с коронавирусом пришлось прервать беременность – главврач СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Главный врач многопрофильной больницы Северо-Казахстанской области Юрий Белоног в социальных сетях рассказал о своем отношении к вакцинации беременных, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Авторитетный в регионе врач написал на своей странице, что считает решение о включении беременности в противопоказания к вакцинации в начале этого года ошибочным. Сейчас появилась возможность кардинально изменить ситуацию. По его информации, дельта-штамм агрессивно настроен по отношению к беременным и детям. Ю. Белоног поделился статистикой заболеваемости беременных и рассказал о тяжелых решениях, которые пришлось принимать врачам.

«В этом году у нас прошли лечение от Covid-19 646 беременных. 51 находились на продленной ИВЛ. В 38 случаях пришлось прервать беременность на сроках от 17 для 40 недель с целью спасения мамы, в отдельные дни приходилось проводить два-три прерывания. Трех детей мы, к сожалению, не смогли спасти. Если в прошлом году даже при крайне тяжелом течении КВИ у мамы, дети, как правило, не заболевали (например, наша знаменитая Бимендина, находившаяся почти месяц на ИВЛ с поражением легких 95% недавно отметила год ребенку), то сейчас большинство новорожденных рождаются на свет с поражением легких и дыхательной недостаточностью. В понедельник мы, к сожалению, потеряли роженицу со 100% поражением легких. Сейчас крайне тяжелая родильница находится на аппарате ЭКМО в кардиоцентре - 39 сутки после родов. Клиника заболевания развивается стремительно! Буквально сейчас проводится консилиум для решения вопроса о досрочном родоразрешении у беременной в 35 недель», - написал Ю.Белоног.

Он подчеркнул, что вакцинация - единственный способ остановить поток заболеваемости.

«Буквально на днях начинаем компанию по вакцинации беременных, причем мРНК-вакциной Pfizer, самой технологичной из имеющихся в мире на сегодня. В связи с этим хочу обратиться ко всем беременным, молодым семьям, планирующим беременность – пожалуйста, вакцинируйтесь! Ничего не бойтесь и не слушайте безответственных людей. Помогите нам и спасите себя и своего ребенка!» - написал врач.

Напомним, сегодня в облздраве сообщили о поставке 33 тысяч доз вакцины Pfizer.


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#Северо-Казахстанская область   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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Автор:

Олеся Жуковень

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