38 женщин работают акимами сельских округов в СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Руководитель управления государственной службы Рамиль Бахриразиев рассказал, как в Северо-Казахстанской области соблюдается гендерное равенство в системе государственной службы, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По словам Р. Бахриразиева, из более четырех тысяч госслужащих 63% составляют женщины. Он подчеркнул, что число значительно превышает среднереспубликанский показатель.
«Немало женщин занимают руководящие должности. По республике - 40%, в нашей области 45,3% руководящих должностей занимают женщины. Наибольшее их количество приходится на акиматы районнов и города Петропавловска», - отметил Р. Бахриразиев.
Он добавил, что 13 женщин являются заместителями акимов районов, 11 - руководителями аппаратов акимов районов и маслихатов, 38 женщин избраны акимами сельских округов.
«Приведенная статистика показывает, что женщины занимают активную жизненную позицию, участвуют в решении задач, поставленных руководством страны, постоянно совершенствуются и играют значительную роль в повышении имиджа и престижа государственной службы», - сказал Р. Бахриразиев.
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