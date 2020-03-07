+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -16 °С
Алматы: -7 °С
USD 382.05 EUR 431.49
RUB 5.61 CNY 55.13
Скачать
Новости
Вся лента >>>

38 женщин работают акимами сельских округов в СКО

7 Марта 2020 21:00
Поделиться:
38 женщин работают акимами сельских округов в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Руководитель управления государственной службы Рамиль Бахриразиев рассказал, как в Северо-Казахстанской области соблюдается гендерное равенство в системе государственной службы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Зимой сложнее находить вещественные доказательства - старший криминалист Бибигуль Ильчубаева
Я выбрала сторону закона - подполковник полиции Галия Абильдина Женщин-водителей поздравили патрульные полицейские в Актобе Почти 300 женщин несут службу в департаменте полиции на транспорте МВД РК

По словам Р. Бахриразиева, из более четырех тысяч госслужащих 63% составляют женщины. Он подчеркнул, что число значительно превышает среднереспубликанский показатель.

«Немало женщин занимают руководящие должности. По республике - 40%, в нашей области 45,3% руководящих должностей занимают женщины. Наибольшее их количество приходится на акиматы районнов и города Петропавловска», - отметил Р. Бахриразиев.

Он добавил, что 13 женщин являются заместителями акимов районов, 11 - руководителями аппаратов акимов районов и маслихатов, 38 женщин избраны акимами сельских округов.

«Приведенная статистика показывает, что женщины занимают активную жизненную позицию, участвуют в решении задач, поставленных руководством страны, постоянно совершенствуются и играют значительную роль в повышении имиджа и престижа государственной службы», - сказал Р. Бахриразиев.



Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Акимат,
Поделиться:

Автор:

Олеся Жуковень

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив