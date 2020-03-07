38 женщин работают акимами сельских округов в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Руководитель управления государственной службы Рамиль Бахриразиев рассказал, как в Северо-Казахстанской области соблюдается гендерное равенство в системе государственной службы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам Р. Бахриразиева, из более четырех тысяч госслужащих 63% составляют женщины. Он подчеркнул, что число значительно превышает среднереспубликанский показатель.

«Немало женщин занимают руководящие должности. По республике - 40%, в нашей области 45,3% руководящих должностей занимают женщины. Наибольшее их количество приходится на акиматы районнов и города Петропавловска», - отметил Р. Бахриразиев.

Он добавил, что 13 женщин являются заместителями акимов районов, 11 - руководителями аппаратов акимов районов и маслихатов, 38 женщин избраны акимами сельских округов.

«Приведенная статистика показывает, что женщины занимают активную жизненную позицию, участвуют в решении задач, поставленных руководством страны, постоянно совершенствуются и играют значительную роль в повышении имиджа и престижа государственной службы», - сказал Р. Бахриразиев.



