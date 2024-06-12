38 заявок подали бизнесмены Костаная на возмещение ущерба от паводков

Специальная комиссия работает над 10 заявлениями, поступивших от предпринимателей Костаная. Среди обратившихся - владельцы супермаркетов, торговых бутиков и точек, баз отдыха, спа-салона, передает корреспондент агентства Kazinform.

В отделе предпринимательства города рассказали, что от бизнесменов подано 38 заявок, из них 5 заявок по объектам недвижимости капитального строения, 9 заявок по объектам недвижимости некапитального строения, 14 заявок от арендаторов ТЦ «Апельсин» (строение практически полностью скрылось под водой). Также в числе заявителей 8 обращений от поставщиков супермаркета «Солнечный» и 2 заявки по ущербу оборудования.

Техническое обследование провели по 14 объектам. Также уже получено заключение независимой оценки по 17 предпринимателям, 7 из них направлены на получение компенсации имущественных потерь в региональную комиссию. 10 заявлений находятся в работе.

Также в ведомстве напомнили, как будет проводиться работа по возмещению компенсации предпринимателям.