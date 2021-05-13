38 проституток поставили на учет полицейские в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С начала текущего года на территории столицы проведено семь оперативно-профилактических мероприятий с целью предупреждения, пресечения, выявления и раскрытие преступлений, связанных с торговлей людьми. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Нур-Султана.

«В ходе рейдовых мероприятий за различные нарушения задержаны 97 граждан, в том числе 38 женщин поставлено на учет. Также задержаны 1 сутенер и 1 содержатель притона, выявлены 2 факта сводничества и 1 факт вовлечения в проституцию несовершеннолетней. Так, в марте т.г. сотрудниками полиции задержаны двое человек, которые заставили заниматься проституцией 16-летнюю девушку. За вовлечение несовершеннолетнего в занятие проституцией в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье 134 УК РК. Кроме того, с начала года 7 граждан привлечены к ответственности за предоставление помещений заведомо для занятия проституцией. В соответствии со статьей 450 Административного кодекса, на всех наложены штрафы в размере 100 МРП», - проинформировали в полиции.

Кроме того, сотрудниками полиции организовано активное сотрудничество и обмен информацией с реабилитационным центром «Коргау», СПИД -центром и Центром дерматологии и профилактики болезней, передающихся половым путем. Жертвы торговли помещаются в ЧФ «Коргау», где проводится их реабилитация, а также оказывается психологическая помощь.