Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
38 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии – Минздрав РК
11 Августа 2022 09:20

38 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии – Минздрав РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 11 августа лечение от коронавируса в Казахстане продолжают получать 25 026 человек (–24 692+ и 334 КВИ-), из них в стационарах находится – 1 242 пациента, на амбулаторном уровне – 24 692 пациента, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии – 38 пациентов,

в состоянии крайней степени тяжести – 7 пациентов,

на аппарате ИВЛ – 4 пациента.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрирован 1651 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией.


Новости по теме
Утверждение о влиянии вакцинации на рождаемость назвали манипуляцией
Резкий рост заболеваемости COVID-19 отмечают в СКО
Лидер КНДР заявил о победе над коронавирусом
Читайте также
Центр психического здоровья на 250 мест построят в Атырау
Упавшего с пятого этажа подростка спасли жамбылские врачи
Родителей особенных детей в столице бесплатно обучат оказанию первой помощи
Нормы шумоизоляции нарушены в ряде новостроек Акмолинской области и столицы
Девяносто образовательных грантов из местного бюджета выделят в Карагандинской области
Резкий рост заболеваемости COVID-19 отмечают в СКО
Число случаев заболевания оспой обезьян в ЕС растет
Расследование начато после смерти беременной женщины в Атырау
Популярное
1 Ушедший в отставку из-за коррупции подчиненного чиновник назначен замакима Атырауской области
2 Бакытгуль Хаменова не признала предъявленные в ходе суда обвинения
3 Семье погибшей Мадины Ерланкызы окажут материальную помощь
4 Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Алматы, Актобе и Атырау
5 Суд над замакима Атырауской области Бакытгуль Хаменовой начался в Атырау

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Акимы получили реальную возможность улучшить жизнь людей на местах
Санат Кушкумбаев
Саудовская сторона с интересом восприняла планы Казахстана
Архив