11 Августа 2022 09:20

38 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии – Минздрав РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 11 августа лечение от коронавируса в Казахстане продолжают получать 25 026 человек (–24 692+ и 334 КВИ-), из них в стационарах находится – 1 242 пациента, на амбулаторном уровне – 24 692 пациента, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии – 38 пациентов,

в состоянии крайней степени тяжести – 7 пациентов,

на аппарате ИВЛ – 4 пациента.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрирован 1651 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией.