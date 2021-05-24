38 несовершеннолетних вне дома ночью выявили в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Последний звонок». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.

В целях профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, закрепления навыков безопасного поведения детей на улицах и дорогах, проведения праворазъяснительной работы в преддверии летних каникул, а так же выявления несовершеннолетних, употребляющих алкогольные напитки, наркотические и иные психотропные вещества, мелкого хулиганства, нахождения в ночное время вне жилища и в развлекательных заведениях, а также занимающихся бродяжничеством, безнадзорных и беспризорных, неблагополучных семей, в период с 19 по 25 мая на территории столицы проходит ОПМ «Последний звонок».

С начала ОПМ инспекторами ювенальной полиции УП района Сарыарка ДП Нур-Султана проведено более 80 лекций в общеобразовательных учебных заведениях по правилам безопасности на дорогах и по нулевой терпимости к правонарушениям.

По месту жительства были проверены 39 лиц, находящихся на особом контроле в подразделении ювенальной полиции.

Кроме того, выявлено 38 несовершеннолетних, которые находились в ночное время без сопровождения взрослых. По всем фактам полицейскими составлены протоколы об административных правонарушениях по части 2 статьи 442 КРКобАП с вынесением предупреждения.

Так, в минувшую среду в 00:20 часов в компьютерном клубе «Game Zone», расположенном по проспекту Жеңіс, инспекторами по делам несовершеннолетних выявлен факт нахождения несовершеннолетнего.

17-летний подросток, несмотря на запрет карантинных мер, решил провести время весело, играя в развлекательные компьютерные игры. Из-за беспечного поведения школьника, родителям пришлось выехать в управление полиции района для выяснения обстоятельств. После проведения профилактической беседы о недопущении такого рода фактов, был составлен протокол.

За нахождение подростков в развлекательных заведениях подлежат привлечению к ответственности не только родители, но и собственники таких заведений.

В отношении 20-летнего администратора также составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст.132 КРКобАП, с наложением штрафа.

Кроме того, в отношении владельца заведения собран материал и направлен в управление санитарно-эпидемиологического контроля для привлечения к административной ответственности за нарушения карантина.

Департамент полиции предупреждает родителей об ответственности за бесконтрольное нахождения детей вне жилища после 22:00 часов, также напоминает субъектам о соблюдении карантинных мер, в случае нарушения будут приняты меры административного характера