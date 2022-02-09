38 младенцев ослепли из-за поздней выявляемости заболевания – депутат

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Зарина Камасова призвала решить ряд вопросов касательно болезней недоношенных детей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Поводом стали многочисленные акции и обращения родителей с патологией глаз у недоношенных детей. В соцсетях стали появляться посты, где пишут об ослепших детях и ведут сбор денег для операции за рубежом. Хотя дети с такой патологией могут и должны лечиться любом перинатальным центре страны. Когда рождается недоношенный ребенок, он обязательно должен быть осмотрен офтальмологом на предмет ретинопатии недоношенных. Если она выявлена, то в первые 48-72 часа необходимо провести лазерную операцию. Это даже не высокие технологии. Для этого нужен обученный офтальмолог и специальное оборудование (лазерная установка», - сказала Зарина Камасова, озвучивая свой депутатской запрос на пленарном заседании Мажилиса.

По ее словам, из 17 регионов Казахстана только город Алматы и Нур-Султан могут оказывать эту помощь в полном объеме.

«Имея в арсенале всего лишь 5 лазерных хирургов, доктора работают в авральном режиме, принимая новорожденных со всех регионов РК. По данным МЗ РК, отмечается низкая выявляемость в Алматинской, Туркестанской, Павлодарской, Жамбылской, Актюбинской, Карагандинской, Мангистауской областях и Шымкенте», - отметила депутат.

«Не проведенный вовремя скрининг новорожденных (из-за отсутствия специалистов и неполной укомплектованности необходимым оборудованием) приводит к тому, что такие дети идут оперироваться в более поздние сроки, фактически без прогноза по зрению или вовсе теряют его. По итогам 2021 г. мы имеем 38 ослепших младенцев из-за поздней выявляемости. Конечно, это недопустимо и не должно повторяться!» - подчеркнула З. Камасова.

В связи с изложенным, депутат призвала:

- привести в соответствие со стандартами оснащение перинатальных центров диагностическим оборудованием;

- решить кадровый дефицит: материальная мотивация, обучение и повышение квалификации детских офтальмологов, желающих заниматься ретинопатией недоношенных;

- пересмотреть тарифы оплаты офтальмологических услуг оказания помощи недоношенным детям в соответствии с фактическими затратами;

- утвердить клинический протокол куда введен новый метод лечение ретинопатии.