+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -2 °С
Алматы: -6 °С
USD 427.11 EUR 497.5
RUB 6.05 CNY 66.77
Скачать
Новости
Вся лента >>>

38-летний акмолинец избил подростка: возбуждено уголовное дело

8 Ноября 2021 23:44
Поделиться:
38-летний акмолинец избил подростка: возбуждено уголовное дело

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области полицейские возбудили уголовное дело за нанесение телесных повреждений подростку, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Двое астанчан задержаны за кражу аккумулятора и угон авто
Свыше 16 млн тенге взыскано с должников в ВКО Видео аварии на трассе Актау-Жетыбай появилось в социальных сетях Проломил стену и обокрал ломбард на 40 млн тенге: спецоперация по задержанию вора прошла в Алматы

По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, сотрудниками отдела полиции Целиноградского района раскрыто ранее совершенное преступление по заявлению 34-летней местной жительницы.

«Женщина обратилась в полицию, сообщив, что 20 июля ее 11-летнему сыну были нанесены телесные повреждения. По заключению судебно-медицинской экспертизы у несовершеннолетнего диагностирован перелом челюсти с фронтальным смещением», - пояснили в ведомстве.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлен подозреваемый. Им оказался 38-летний житель села Коянды.

По факту ведется досудебное производство по ч.1 ст.107 УК РК «Умышленное причинение средней тяжести здоровью».

Подписывайтесь на наш канал:

#Акмолинская область   #МВД РК  
Поделиться:

Автор:

Оксана Матасова

Новости по теме
Двое астанчан задержаны за кражу аккумулятора и угон авто
Свыше 16 млн тенге взыскано с должников в ВКО
Видео аварии на трассе Актау-Жетыбай появилось в социальных сетях
Проломил стену и обокрал ломбард на 40 млн тенге: спецоперация по задержанию вора прошла в Алматы
Популярное
1 Зарплату повысят полицейским в Казахстане
2 Теперь участковые будут обладать еще большим правом – глава МВД РК
3 При каких условиях Геннадий Головкин может стать абсолютным чемпионом мира
4 Около 10 млн тенге украли мужчины у своего свата в Туркестанской области
5 Коронавирус в Казахстане: еще одна область перешла в «зеленую» зону
6 1031 человек заболел коронавирусом в Казахстане за сутки
Читайте также
Праворульные авто запрещены к регистрации в РК - МВД
Алгоритм регистрации авто с иностранными номерами разъяснили в МВД РК
Зарплату повысят полицейским в Казахстане
Теперь участковые будут обладать еще большим правом – глава МВД РК
При каких условиях Геннадий Головкин может стать абсолютным чемпионом мира
Около 10 млн тенге украли мужчины у своего свата в Туркестанской области
Коронавирус в Казахстане: еще одна область перешла в «зеленую» зону
1031 человек заболел коронавирусом в Казахстане за сутки
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив