38-летний акмолинец избил подростка: возбуждено уголовное дело

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области полицейские возбудили уголовное дело за нанесение телесных повреждений подростку, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, сотрудниками отдела полиции Целиноградского района раскрыто ранее совершенное преступление по заявлению 34-летней местной жительницы.

«Женщина обратилась в полицию, сообщив, что 20 июля ее 11-летнему сыну были нанесены телесные повреждения. По заключению судебно-медицинской экспертизы у несовершеннолетнего диагностирован перелом челюсти с фронтальным смещением», - пояснили в ведомстве.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлен подозреваемый. Им оказался 38-летний житель села Коянды.

По факту ведется досудебное производство по ч.1 ст.107 УК РК «Умышленное причинение средней тяжести здоровью».