РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:25, 02 Август 2021 | GMT +6

    38-летнего россиянина оштрафовали за курение на борту самолета в Алматы

    None
    None
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Транспортные полицейские оштрафовали 38-летнего гражданина РФ за курение на борту воздушного судна. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции на транспорте

    Транспортные полицейские оштрафовали

    «В линейный отдел полиции в аэропорту г. Алматы поступило сообщение от представителя авиакомпании «AirAstana» о том, что требуется наряд полиции на стоянку рейса сообщением «Актау-Алматы». Мужчина по акту командира вышеуказанного воздушного судна был передан полицейским», - отметил первый заместитель начальника департамента полиции на транспорте Калижан Кобландин.

    По его словам, в ходе проверки транспортные полицейские установили 38-летнего гражданина Российской Федерации, который, находясь на борту самолета, курил электронную сигарету.

    «В отношении него составлен административный протокол по ч.1-2 ст. 441 КоАП РК «Потребление табачных изделий, в том числе электронных систем потребления и жидкостей для них, на борту воздушного судна» и наложен штраф в размере 50 МРП»,- отметил полковник полиции.

    Напомним, что с начала года транспортными полицейскими за различные административные правонарушения к административной ответственности привлечено 26 388 граждан, в том числе за нарушение запрета курения – 573.







    Теги:
    МВД РК Закон и право Транспорт Алматы
    Сейчас читают
    Сегодня, 05:55
    «Барыс» назвал состав на выездные матчи КХЛ
    Сегодня, 04:04
    Дворец бракосочетания появился в Кызылорде
    Сегодня, 03:00
    Жасыл ел: строительные и педагогические отряды могут появиться в Карагандинской области
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!