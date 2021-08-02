38-летнего россиянина оштрафовали за курение на борту самолета в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Транспортные полицейские оштрафовали 38-летнего гражданина РФ за курение на борту воздушного судна. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции на транспорте

Транспортные полицейские оштрафовали

«В линейный отдел полиции в аэропорту г. Алматы поступило сообщение от представителя авиакомпании «AirAstana» о том, что требуется наряд полиции на стоянку рейса сообщением «Актау-Алматы». Мужчина по акту командира вышеуказанного воздушного судна был передан полицейским», - отметил первый заместитель начальника департамента полиции на транспорте Калижан Кобландин.

По его словам, в ходе проверки транспортные полицейские установили 38-летнего гражданина Российской Федерации, который, находясь на борту самолета, курил электронную сигарету.

«В отношении него составлен административный протокол по ч.1-2 ст. 441 КоАП РК «Потребление табачных изделий, в том числе электронных систем потребления и жидкостей для них, на борту воздушного судна» и наложен штраф в размере 50 МРП»,- отметил полковник полиции.

Напомним, что с начала года транспортными полицейскими за различные административные правонарушения к административной ответственности привлечено 26 388 граждан, в том числе за нарушение запрета курения – 573.



















