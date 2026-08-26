38 кг марихуаны изъяли у подозреваемого в области Ұлытау

Межрегиональный канал поставки наркотиков пресекли в области Ұлытау — у подозреваемого изъяли 38 кг марихуаны, а также двуствольное ружье и боеприпасы, передает Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

В области Улытау пресечен межрегиональный канал поставки наркотических средств в незаконный оборот. Работа проводилась в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Қарасора-2026». Сотрудники управления по противодействию наркопреступности департамента полиции области Улытау в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали жителя региона, подозреваемого в причастности к незаконному обороту наркотических средств.

— В ходе обыска изъято 38 кг марихуаны. Кроме того, обнаружены двуствольное ружье и боеприпасы, — сообщили в ведомстве.

По предварительным данным, наркотические средства были доставлены из южных регионов страны в область Ұлытау с целью последующего сбыта.

— Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. В настоящее время проводится досудебное расследование. В ходе следствия устанавливаются источник поставки наркотиков, пути их транспортировки, а также другие лица, которые могут быть причастны к совершению преступления, — отметил первый заместитель начальника департамента полиции области Ұлытау Ербол Қайрбеков.

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