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38 казахстанских вузов вернули приложения к лицензиям по непрофильным направлениям

21 Мая 2021 19:17
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38 казахстанских вузов вернули приложения к лицензиям по непрофильным направлениям

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 38 вузам вернули более 150 приложений к лицензиям по непрофильным направлениям. Еще четырем университетам вернут лицензии по 14 направлениям после завершения текущего учебного года. Комитет по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН РК ведет работу по профилизации вузов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки РК.

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Приложения к лицензиям по направлениям, не соответствующим квалификационным требованиям, возвращают как государственные, так и частные вузы.

«Комитет по обеспечению качества в сфере образования и науки провел мониторинг невостребованных направлений образовательных лицензий. Мы видим, что некоторые вузы осуществляют подготовку по направлениям, где обучаются всего 10-15 студентов, т.е. по 3-4 человека на каждом курсе. К примеру, в Атырауском университете имени Х. Досмухамедова низкий контингент обучающихся отмечается по трем направлениям бакалавриата: «Животноводство», «Водные ресурсы» и «Водопользование». По этим специальностям обучаются только по 10-18 человек. Такая ситуация наблюдается и в других университетах. В настоящее время вузы проводят ревизию по имеющимся лицензиям и на заседаниях советов директоров принимают решения о возврате лицензий по непрофильным направлениям подготовки кадров», – сказала председатель Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН РК Гулзат Кобенова.

Напомним, на третьем заседании Национального совета общественного доверия Глава государства поручил ужесточить требования к вузам. В частности, обеспечить поэтапную профилизацию вузов, повышение специализации и качества высшего образования.


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#Образование   #Вузы   #МОН  
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