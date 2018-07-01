38 горняков госпитализировали с острым гастроэнтерокалитом в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ- С признаками отравления в медучреждения обратились 39 человек, госпитализированы 38. Большая часть - 24 работника - в Лисаковскую больницу, 14 человек - в Костанайскую областную больницу, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на заместителя руководителя департамента охраны общественного здоровья по Костанайской области Юрия Севостьянова.

«В течение 24-25 июля за медицинской помощью в Лисаковскую городскую больницу и медицинский здравоохранительный пункт АО «Алюминий Казахстана» в посёлке Красногорске обратилось 39 человек. Жалобы поступали на головную боль, боль в эпигасторальной области, тошноту, рвоту и жидкий стул, доходящий до 5-10 раз. В результате медицинского обращения из них было 24 госпитализировано в город Лисаковск, 14- в областную больницу. Все со средней тяжестью, тяжелых больных нет. В настоящее время устанавливается точный диагноз»,- сообщил Ю. Севостьянов.

Чтобы выяснить источники и пути заражения, департаментом и управления здравоохранения создан штаб, осуществлён выезд на место, установлены лица, которые занимались организацией питания в ту смену в местной столовой.

«По результатам проверки нами решено провести генеральную уборку с применением дезинфицирующих моющих средств в столовой, взяты на исследование продукты питания, смывы. Также взят материал для исследования на тест-группу стафилококк персонала этого пищеблока, взяты на исследования суточные пробы и продукты, которые находились в момент работы. Даны рекомендации использования только кипячённой или бутилированной воды, чтобы избежать возникновения заболеваний», - добавил Ю. Севостьянов.





Руководитель отдела эпидемиологического надзора инфекционными и паразитарными заболеваниями департамента охраны Гулим Досумова объяснила, что 15 человек из 38 можно было бы не госпитализировать, но все же они под наблюдением врачей по эпидпоказаниям.

«Диагноз пока выставлен всем общий - острый гастроэнтерокалит. Это инфекционное заболевание. Он включает в себя десятки диагнозов. Это может быть и сальмонеллез, и острая дизентерия, и ротовирусная инфекция. Сейчас взяты анализы больных, проводятся лабораторные исследования. На это нужно время», - пояснила Гулим Досумова.

Руководитель отдела департамента не исключает и тот факт, что причиной роста заболеваемости может быть источник инфекции среди работников пищеблока, недоброкачественная продукция, изначально инфицированная, это может быть и несоблюдение технологического процесса приготовления.

Результаты лабораторной работы, как сообщили в департаменте, будут известны в течение двух дней.

Напомним, ранее сообщалось об 37 обратившихся с отравлением работников АО «Алюминий Казахстана» КБРУ.