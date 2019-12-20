38 двухэтажек подключат к отоплению в райцентрах СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов рассказал, сколько двухэтажных домов подключат к центральному отоплению в райцентрах в 2020 году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы главы региона, в следующем году в райцентрах установят 12 котлов. Первыми участниками проекта станут Явленка, Сергеевка, Талшык и Арыкбалык. К центральному теплоснабжению подключат 38 двухэтажек. В них расположены 403 квартиры, в которых проживают около 1,2 тысячи человек.





«В свое время я жил в двухэтажке в райцентре, поэтому прекрасно знаю, с какими трудностями сталкиваются жители в зимнее время. В сложные годы двухэтажки были отключены от центрального теплоснабжения, теперь все это нужно восстановить. Ко мне на личный прием пришла жительница Явленки Есильского района Любовь Никитина с этим вопросом. После приема пообщался с жителями двухэтажек в райцентре», - сказал Кумар Аксакалов.

По словам главы региона, дома должны подключить до начала отопительного сезона. На территории двухэтажек проведут работы по благоустройству.

Ранее «Казинформ» сообщал, что планируют устанавливать котлы, работающие на биомассе. Их производит местный завод.