38 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: наступление на Братиславу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ровно 75 лет назад, 1 апреля 1945 года, шел 1380-й день Великой Отечественной войны – важнейшей составной части Второй мировой войны, которая завершилась победой Красной Армии и безоговорочной капитуляцией вооруженных сил Германии. МИА «Казинформ» предлагает вниманию читателей хронику событий того времени.

В ходе Братиславско-Брновской операции к исходу 1 апреля 25-й стрелковый корпус (7-я гвардейская армия, 2-й Украинский фронт) подошел к восточным пригородам Братиславы. Затем 7-я гвардейская армия Шумилова охватила город с юго-востока и северо-востока. Для наступления на город был дополнительно привлечен 23-й гвардейский стрелковый корпус, переданный из 46-й армии. Действия сухопутных войск поддерживала Дунайская военная флотилия.

Войска 1-го Украинского фронта, после длительной осады и упорных боев, завершили ликвидацию окруженного гарнизона противника и 1 апреля овладели городом и крепостью Глогау (Глогув).

Войска 2-го Украинского фронта, продолжая наступление, 1 апреля овладели городами Трнава, Глоговец, Сенец — важными узлами дорог и опорными пунктами обороны немцев, прикрывающими подступы к Братиславе… Одновременно войска фронта, наступая по южному берегу Дуная, заняли на территории Венгрии населенные пункты Ашвань, Липот, Дунаремет.

Войска 3-го Украинского фронта, продолжая наступление, 1 апреля овладели городом Шопрон… Одновременно на территории Австрии, восточнее и южнее города Винер Нойштадт, войска фронта заняли более 30 населенных пунктов… Юго-западнее озера Балатон войска фронта, действуя совместно с войсками болгарской армии, заняли более 60 населенных пунктов.

1 апреля 1945 года исполнилось бы 25 лет Султану Баймагамбетову и 27 лет Николаю Луту - Героям-казахстанцам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны.

Баймагамбетов Султан Биржанович родился 1 апреля (по другим данным — 21 февраля) 1920 года в ауле Коянды-Агаш в Костанайской области в семье крестьянина. В октябре 1940 года был призван в Красную Армию. Окончил полковую школу. Участник Великой Отечественной войны - с июня 1941 года. Воевал под Ленинградом.

22 июля 1943 года в бою в районе поселка Синявино в траншеях противника уничтожил до десятка гитлеровцев. В бою 25 июля продвижение наших воинов было остановлено огнем пулемета из вражеского дзота. Отважный воин подполз к огневой точке и забросал ее гранатами. Но пулемет не умолк. Тогда он закрыл амбразуру грудью.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 февраля 1944 года за образцовое выполнение заданий командования и проявленные мужество и героизм в боях с немецко-фашистскими захватчиками старшему сержанту Баймагамбетову Султану Биржановичу присвоено звание Героя Советского Союза посмертно.

Похоронен в братской могиле на воинском мемориале «Синявинский высоты» в поселке Синявино Ленинградской области. Навечно зачислен в списки воинской части. Именем Героя названы совхоз, Аулиекольская школа-гимназия и улица в Костанае. Бюст Героя установлен в родном ауле. В городе Кировске Ленинградской области в 2001 году имя Героя Советского Союза Султана Баймагамбетова присвоено гимназии. Во дворе установлен памятник, на открытии которого присутствовали его родственники из Казахстана.

Лут Николай Евсеевич родился 1 апреля 1918 года в селе Малые Карасы (ныне — территория Восточно-Казахстанской области). После окончания семи классов школы работал в колхозе. В июне 1941 года Лут был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. С августа 1943 года — на фронтах Великой Отечественной войны, был помощником командира взвода 218-го гвардейского стрелкового полка 77-й гвардейской стрелковой дивизии Воронежского фронта. Отличился во время битвы за Днепр.

В ночь с 26 на 27 сентября 1943 года Лут переправился через Днепр в районе Чернигова и принял активное участие в боях за захват и удержание плацдарма противника, неоднократно вступал в рукопашные схватки, уничтожил большое количество солдат и офицеров противника, способствовал захвату передних траншей.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 января 1944 года за «героизм и мужество, проявленные в боях при форсировании Днепра и захвате плацдарма на правом берегу» гвардии старший сержант Николай Лут был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» за номером 2933.

11 апреля 1944 года Лут погиб в бою. Похоронен на станции Игнатполь Овручского района Житомирской области Украины.

1 апреля 1945 года до нашей Победы оставалось 38 дней…

39 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: завершение Верхне-Силезской наступательной операции

40 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: взятие Данцига и пересечение австрийской границы

41 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: прорыв укрепления вдоль австро-венгерской границы

42 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: освобождение Гдыни

43 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: начало штурма Данцига

44 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: штурм Гдыни

45 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: начало Братиславско-Брновской наступательной операции

46 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: присвоение высокого звания Героя группе казахстанцев

47 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Рурская операция

48 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Данцигская бухта и город-крепость Кюстрин

49 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: знаменитая фраза панфиловца Клочкова

50 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Золотая звезда и героизм знаменосца Елгина из Казахстана

51 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Прусская операция и Герой-казахстанец Кутурга

52 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Курляндская операция

53 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: подвиг Героя-казахстанца Нортенко

54 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: начало Венской стратегической наступательной операции

55 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Верхне-Силезская наступательная операция и отражение контратак Героем-казахстанцем Милевским

56 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: бои юго-западнее Кенигсберга и Герой-казахстанец Кравцов

57 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Прусская операция

58 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: бои у озера Балатон

59 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: наступление вдоль Вислы

60 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Банска-Быстрицкая и Моравско-Остравская наступательные операции

61 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: Балатонская оборонительная операция и подвиг Героя-казахстанца Махорина

62 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: «Вызываю огонь на себя!» Героя-казахстанца Забелкина

63 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: подвиг батареи Героя-казахстанца Вожакина

64 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: семь «языков» Героя-казахстанца Букенбаева

65 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: подвиг и гибель Героя-казахстанца Астафьева

66 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: последнее боевое задание Героя-казахстанца Гулькина

67 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и гибель Героя-казахстанца Нижурина

68 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и подвиг Героя-казахстанца Мамраева

69 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Курляндская и Восточно-Померанская операции, дни рождения Героев-казахстанцев

70 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и героизм казахстанца Меркулова

71 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: бои в Чехословакии и признание трех казахстанцев Героями

72 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Прусская операция и гибель Героев Балтабанова и Борисюка

73 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и 33-й день рождения будущего Героя Дмитриева

74 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Нижне-Силезская и Восточно-Померанская операции

75 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: овладение городом и крепостью Познань

Фото: histrf.ru