38 человек заболели коронавирусом в Казахстане за сутки
21 Ноября 2022, 08:43
21 Ноября 2022, 08:43
38 человек заболели коронавирусом в Казахстане за сутки
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На 21 ноября лечение от коронавирусной инфекции продолжает получать 801 человек (–627+ и 174 КВИ-), в стационарах находятся 112 пациентов, на амбулаторном уровне – 689 пациентов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
в тяжелом состоянии – 7 пациентов,
в состоянии крайней степени тяжести – 2 пациента,
на аппарате ИВЛ – 2 пациента.
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