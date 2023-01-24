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38 человек погибли в результате наводнений на Филиппинах

24 Января 2023, 14:48
38 человек погибли в результате наводнений на Филиппинах

БАНГКОК. ТАСС – КАЗИНФОРМ - 38 человек погибли, пять числятся пропавшими без вести в результате наводнений на Филиппинах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство ТАСС.

Как отмечается в распространенном во вторник отчете Национального совета по предупреждению рисков и ликвидации стихийных бедствий, ненастная погода затронула более 1,94 млн человек в 14 регионах республики. Ранее сообщалось о 35 погибших.

Согласно подсчетам ведомства, которые ведутся с 12 января, 116,6 тысяч перемещенных лиц находятся в 316 эвакуационных центрах. 14,3 тысяч человек заранее покинули свои дома, 12 граждан получили различные травмы. В 14 регионах республики зафиксировано более 1,37 тысяч связанных с ударом стихии инцидентов, среди которых наводнения и оползни.

Стихия повредила 1,78 тысяч домов, урон составил 3,72 млн песо ($68,4 тысяч). Ущерб, нанесенный 205 инфраструктурным объектам, оценивается в 280,2 млн песо ($5,13 млн), сельскому хозяйству - в 777,5 млн песо ($14,2 млн). Наводнения повредили 306 дорог и 65 мостов, затронута работа 35 морских портов. В 68 городах зафиксированы перебои в электроснабжении, но в 61 оно уже восстановлено, в восьми муниципалитетах сохраняются проблемы с водоснабжением, в трех - со связью.

В 622 городах и 151 муниципалитете приостановлены занятия в учебных заведениях и работа на предприятиях. В 84 населенных пунктах введен режим бедствия. На оказание помощи правительством уже выделено 101,1 млн песо ($1,85 млн).


Фото: media.az

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