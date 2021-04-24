РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:40, 24 Апрель 2021 | GMT +6

    3790 авиапассажиров со справками ПЦР прибыли в Казахстан

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 23 апреля на территорию Республики Казахстан прибыло 30 международных авиарейсов из Австрии, КНР, ОАЭ, Египта, Турции, Монголии, Грузии, Российской Федерации, Республики Беларусь, Азербайджана, Узбекистана и Кыргызстана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет санитарно-эпидемиологического контроля.

    Всего за сутки прибыло 3 790 авиапассажиров. В том числе:
    в аэропорт г. Алматы – 15 рейсов, 1 977 пассажиров;
    в аэропорт г. Нур-Султана – 8 рейсов, 965 пассажиров;
    в аэропорт г. Шымкента – 4 рейса, 578 пассажиров;
    в аэропорт г. Актау – 2 рейса, 178 пассажиров;
    в аэропорт г. Атырау – 1 рейс, 92 пассажира.
    Все пассажиры прибыли со справками о прохождении ПЦР-тестирования на COVID-19.
    Согласно постановления главного государственного санитарного врача от 12 апреля 2021 года № 13, руководители авиакомпаний обязаны не допускать к посадке на борт воздушного судна пассажиров, не предоставивших справку о прохождении теста на COVID-19 методом ПЦР, с даты выдачи результата которого прошло не более трех суток на момент пересечения государственной границы Республики Казахстан.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Транспорт
    Сейчас читают
    Сегодня, 22:32
    Цифровая трансформация социальной сферы началась в Карагандинской области
    Сегодня, 22:28
    Детям раздали просроченный йогурт в школе Алматинской области: директор наказан
    Сегодня, 22:13
    4,3 млрд получат актюбинцы от фонда «Қазақстан халқына»
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!