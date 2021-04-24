3790 авиапассажиров со справками ПЦР прибыли в Казахстан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 23 апреля на территорию Республики Казахстан прибыло 30 международных авиарейсов из Австрии, КНР, ОАЭ, Египта, Турции, Монголии, Грузии, Российской Федерации, Республики Беларусь, Азербайджана, Узбекистана и Кыргызстана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет санитарно-эпидемиологического контроля.

Всего за сутки прибыло 3 790 авиапассажиров. В том числе:

в аэропорт г. Алматы – 15 рейсов, 1 977 пассажиров;

в аэропорт г. Нур-Султана – 8 рейсов, 965 пассажиров;

в аэропорт г. Шымкента – 4 рейса, 578 пассажиров;

в аэропорт г. Актау – 2 рейса, 178 пассажиров;

в аэропорт г. Атырау – 1 рейс, 92 пассажира.

Все пассажиры прибыли со справками о прохождении ПЦР-тестирования на COVID-19.

Согласно постановления главного государственного санитарного врача от 12 апреля 2021 года № 13, руководители авиакомпаний обязаны не допускать к посадке на борт воздушного судна пассажиров, не предоставивших справку о прохождении теста на COVID-19 методом ПЦР, с даты выдачи результата которого прошло не более трех суток на момент пересечения государственной границы Республики Казахстан.

