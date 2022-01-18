379 школьников заболели коронавирусной инфекцией в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В семь раз вырос показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Жамбылской области Байдилды Шиналиева, в семи школах города Тараза зарегистрированы новые случаи коронавируса среди учащихся. «Это школа-гимназия №49 имени Ы.Алтынсарина, гимназия №1 имени А.Бокейханова, средние школы 47 и 43, 40-я гимназия, многопрофильная гимназия №41 имени А. Пушкина и школа-гимназия №39 имени И. Панфилова», - уточнил Байдилда Шиналиев.

По словам спикера, согласно мониторингу, проведенному на объектах образования региона, в этом учебном году зарегистрировано 379 случаев заболевания коронавирусной инфекцией учащихся и воспитанников.

«Следует отметить важность вакцинации в связи с появлением в настоящее время нового опасного штамма коронавирусной инфекции «омикрон», который в пять раз быстрее распространяется и в 70 раз быстрее размножается, чем штамм «дельта». В связи с резким ухудшением эпидемиологической ситуации и переходом Жамбылской области в «красную» зону вынесено постановление об ужесточении карантинных мероприятий», - сказал Байдилда Шиналиев.

По его словам, в регионе 633 372 человека старше 18 лет были вакцинированы первым компонентом прививки, 567 070 человек - вторым. Кроме того, прививку от коронавируса получили 29 119 подростков, 1 942 беременных и 3 283 кормящих женщин. Повторно вакцинировано 57 540 человек.

По данным областного управления здравоохранения, с начала пандемии в регионе зарегистрировано 22 526 случаев коронавирусной инфекции. В этом году заболели 1 082 гражданина, за прошедшие сутки выявлено 257 фактов. По сравнению с предыдущим месяцем показатель заболеваемости вырос в семь раз.

На сегодняшний день в инфекционных стационарах региона, включающих 686 коек, получают лечение 305 человек (заполняемость на 44%), в том числе в реанимации – 27 (всего 87 коек, заполняемость на 31%). В карантинные стационары помещено 16 лиц (заполняемость 120-ти коек - 13%).

Напомним, в «красной» зоне сейчас находится до сих пор бывший благополучным жамбылский регион.