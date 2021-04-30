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    10:49, 30 Апрель 2021 | GMT +6

    3780 авиапассажиров прибыли в Казахстан с ПЦР-справками

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 29 апреля 2021 года на территорию Республики Казахстан прибыло 28 международных авиарейсов из Германии, ОАЭ, Египта, Турции, Ирана, Украины, Российской Федерации, Узбекистана и Кыргызстана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет санитарно-эпидемиологического контроля.

    Всего за сутки прибыло 3 780 авиапассажиров. В том числе:

    в аэропорт г. Алматы – 13 рейсов, 1 604 пассажира;
    в аэропорт г. Нур-Султана – 7 рейсов, 1 239 пассажиров;
    в аэропорт г. Шымкента – 4 рейса, 466 пассажиров;
    в аэропорт г. Актау – 3 рейса, 335 пассажиров.
    в аэропорт Актобе – 1 рейс, 136 пассажиров.
    Все пассажиры прибыли со справками о прохождении ПЦР-тестирования на COVID-19.
    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК
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