3780 авиапассажиров прибыли в Казахстан с ПЦР-справками

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 29 апреля 2021 года на территорию Республики Казахстан прибыло 28 международных авиарейсов из Германии, ОАЭ, Египта, Турции, Ирана, Украины, Российской Федерации, Узбекистана и Кыргызстана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет санитарно-эпидемиологического контроля.

Всего за сутки прибыло 3 780 авиапассажиров. В том числе:

в аэропорт г. Алматы – 13 рейсов, 1 604 пассажира;в аэропорт г. Нур-Султана – 7 рейсов, 1 239 пассажиров;в аэропорт г. Шымкента – 4 рейса, 466 пассажиров;в аэропорт г. Актау – 3 рейса, 335 пассажиров.в аэропорт Актобе – 1 рейс, 136 пассажиров.Все пассажиры прибыли со справками о прохождении ПЦР-тестирования на COVID-19.