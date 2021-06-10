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    23:49, 09 Июнь 2021 | GMT +6

    377 пациентов лечатся от COVID-19 в инфекционных стационарах Атырауской области

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- 377 жителей Атырауской области проходят лечение от коронавирусной инфекции в инфекционных стационарах, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в регионе выявлено 55 инфицированных. В городе Атырау подтверждено 37 случаев заражения Covid-19, в результате скрининга выявлено 4 заболевших на месторождении Тенгиз.

    Продолжается распространение инфекции и в районах области. Так, в Жылыойском районе выявлено 7 заболевших, в Кызылкогинском районе – 3, в Индерском, Исатайском, Макатском, Махамбетском районах – по одному случаю заражения.

    Заболевание у 40 пациентов с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими симптомами. У 15 человек симптоматика отсутствует. За прошедшие сутки в области от коронавируса вылечились 88 человек.

    В настоящее время в домашних условиях получают лечение 516 человек, в модульной больнице - 118, во второй областной больнице – 107 пациентов, во фтизиопульмонологическом центре – 17, в районных инфекционных стационарах - 82. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 53.

    По темпам распространения инфекции Атырауская область расположена в «желтой» зоне.

    Как ранее сообщалось, 620 жителей Атырауской области привились от Covid-19 за сутки. на.


    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Коронавирус в РК
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