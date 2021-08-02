377 наркопреступлений выявили в Жамбылской области с начала года

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – 377 наркопреступлений с начала года выявили в Жамбылской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

За семь месяцев текущего года сотрудники управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Жамбылской области выявили 377 уголовных наркопреступлений.

Среди них 74 сбыта наркотиков, 37 фактов хранения в особо крупных размерах, 10 случаев контрабанды наркотических средств, 14 культивирования наркосодержащих растений, 1 нарушение правил обращения с наркотическими средствами, психотропными или ядовитыми веществами и 241 уголовный проступок.

Из незаконного оборота изъято 1 тонна 22 килограмма различных наркотических средств, в том числе 942 килограмма марихуаны, более 79 килограммов гашиша, свыше 796 граммов героина.

«В период с 1 июня по 31 июля при проведении республиканского оперативно-профилактического мероприятия «Қарасора-2021» в Жамбылской области на территории около 500 гектаров земли уничтожено путем скашивания и сжигания более 30 тонн дикорастущей конопли, – сказал начальник УПН ДП Жамбылской области Аскар Джумабеков.