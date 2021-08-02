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377 наркопреступлений выявили в Жамбылской области с начала года

2 Августа 2021 22:43
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377 наркопреступлений выявили в Жамбылской области с начала года

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – 377 наркопреступлений с начала года выявили в Жамбылской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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За семь месяцев текущего года сотрудники управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Жамбылской области выявили 377 уголовных наркопреступлений.

Среди них 74 сбыта наркотиков, 37 фактов хранения в особо крупных размерах, 10 случаев контрабанды наркотических средств, 14 культивирования наркосодержащих растений, 1 нарушение правил обращения с наркотическими средствами, психотропными или ядовитыми веществами и 241 уголовный проступок.

Из незаконного оборота изъято 1 тонна 22 килограмма различных наркотических средств, в том числе 942 килограмма марихуаны, более 79 килограммов гашиша, свыше 796 граммов героина.

«В период с 1 июня по 31 июля при проведении республиканского оперативно-профилактического мероприятия «Қарасора-2021» в Жамбылской области на территории около 500 гектаров земли уничтожено путем скашивания и сжигания более 30 тонн дикорастущей конопли, – сказал начальник УПН ДП Жамбылской области Аскар Джумабеков.


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#Жамбылская область   #Видео   #МВД РК   #Общество   #Борьба с наркотиками  
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