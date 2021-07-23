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375 медиков работают в «красных» зонах Атырауской области

23 Июля 2021 15:49
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375 медиков работают в «красных» зонах Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В настоящее время в Атырауской области в «красных» зонах работают 375 медиков. Ещё 275 медработников находятся в резерве на случай всплеска заболеваемости Covid-19, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, по последним данным в Атырауской области работают 6 575 медицинских работников. Из них 1 479 - это врачи, 5 096 - средний и младший медперсонал.
«Сегодня в связи с нестабильной эпидемиологической ситуацией в «красных» зонах трудятся 375 медиков, ежедневно спасая жизни людей. Ещё 275 сотрудников высшего, среднего и младшего звена у нас состоят в резерве на случай роста заболеваемости», - рассказали в пресс-службе облздрава.
За последние сутки в регионе от коронавирусной инфекции вылечились 186 человек, в тяжелом состоянии находятся 67 пациентов, 11 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

Как ранее сообщалось, о техническом оснащении «красных» зон рассказали в Атырау.


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#Атырауская область   #Здравоохранение   #Общество   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Виктор Сутягин

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