370 тысяч лиц с инвалидностью обеспечены компенсаторными средствами в 2021 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр труда и социальной защиты населения Серик Шапкенов рассказал о принятых в 2021 году мерах по улучшению качества жизни лиц с инвалидностью, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Реализуется комплекс мер для улучшения качества жизни лиц с инвалидностью. В рамках совершенствования законодательства в октябре прошлого года был принят закон с рядом улучшающих норм. В результате единое пособие по уходу и сопровождению лиц с 1 группой инвалидности получили 26 тысяч человек», - сказал Серик Шапкенов на расширенном заседании коллегии Министерства труда и социальной защиты населения РК по итогам деятельности за 2021 год и задачах на 2022 год.

По его словам, для 57 тысяч детей проведено разделение по группам инвалидности.

«2,8 тысяч получателей получили возможность одновременно получать два пособия – пособие по инвалидности и по потере кормильца. В республике порядка 700 тысяч лиц с инвалидностью, в экономике заняты 126 тысяч или менее 25% из трудоспособных. С 2021 года полноценно запущен портал социальных услуг. Компенсаторными средствами были обеспечены порядка 370 тысяч человек или 87% от потребности», - заключил министр.