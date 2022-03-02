+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -10 °С
Алматы: 6 °С
USD 487.75 EUR 545.99
RUB 5.17 CNY 77.26
Скачать
Новости
Вся лента >>>

370 тысяч лиц с инвалидностью обеспечены компенсаторными средствами в 2021 году

2 Марта 2022 15:54
Поделиться:
370 тысяч лиц с инвалидностью обеспечены компенсаторными средствами в 2021 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр труда и социальной защиты населения Серик Шапкенов рассказал о принятых в 2021 году мерах по улучшению качества жизни лиц с инвалидностью, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Казахстан будет заключать двусторонние договоры для защиты прав граждан за рубежом
Тысячи кандасов включены в региональную квоту обеспечения мерами господдержки Прогноз востребованных профессий ежегодно будет составлять Минтруда Нарушения касательно доступности объектов для инвалидов выявили в Казахстане

«Реализуется комплекс мер для улучшения качества жизни лиц с инвалидностью. В рамках совершенствования законодательства в октябре прошлого года был принят закон с рядом улучшающих норм. В результате единое пособие по уходу и сопровождению лиц с 1 группой инвалидности получили 26 тысяч человек», - сказал Серик Шапкенов на расширенном заседании коллегии Министерства труда и социальной защиты населения РК по итогам деятельности за 2021 год и задачах на 2022 год.

По его словам, для 57 тысяч детей проведено разделение по группам инвалидности.

«2,8 тысяч получателей получили возможность одновременно получать два пособия – пособие по инвалидности и по потере кормильца. В республике порядка 700 тысяч лиц с инвалидностью, в экономике заняты 126 тысяч или менее 25% из трудоспособных. С 2021 года полноценно запущен портал социальных услуг. Компенсаторными средствами были обеспечены порядка 370 тысяч человек или 87% от потребности», - заключил министр.

Подписывайтесь на наш канал:

#Правительство РК   #Социальная поддержка   #Минтруда РК   #Общество  
Поделиться:

Автор:

Азамат Сыздыкбаев

Новости по теме
Казахстан будет заключать двусторонние договоры для защиты прав граждан за рубежом
Тысячи кандасов включены в региональную квоту обеспечения мерами господдержки
Прогноз востребованных профессий ежегодно будет составлять Минтруда
Нарушения касательно доступности объектов для инвалидов выявили в Казахстане
Популярное
1 Сенатор прокомментировал переименование правящей партии Казахстана
2 Димаш Кудайберген подарил медицинские изделия и оборудование онкоцентру
3 Казахстан выступает за усиление ООН – Касым-Жомарт Токаев
4 Мы призываем обе страны начать работу над мирным урегулированием - Президент РК о ситуации в Украине
5 Офицеров запаса в Казахстане призовут на воинскую службу
6 Нужно призвать народ к единству и сплоченности - Бердибек Сапарбаев
Читайте также
Тысячи кандасов включены в региональную квоту обеспечения мерами господдержки
Прогноз востребованных профессий ежегодно будет составлять Минтруда
Сенатор прокомментировал переименование правящей партии Казахстана
Димаш Кудайберген подарил медицинские изделия и оборудование онкоцентру
Казахстан выступает за усиление ООН – Касым-Жомарт Токаев
Мы призываем обе страны начать работу над мирным урегулированием - Президент РК о ситуации в Украине
Офицеров запаса в Казахстане призовут на воинскую службу
Нужно призвать народ к единству и сплоченности - Бердибек Сапарбаев
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив