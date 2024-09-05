Для обеспечения качественной питьевой водой в регионе запустили 68 проектов на 21,5 млрд тенге. Об этом сегодня сообщил аким Жамбылской области Ербол Карашукеев, выступая на площадке региональной службы коммуникаций, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу акима региона.

Так, ведется строительство централизованной системы водоснабжения в 22-х селах и установка комплексно-модульных блоков в 15-ти аулах. В результате чистой питьевой водой будут обеспечены 23,6 тыс. человек в 37-ми селах. Все эти принятые меры позволят обеспечить население области качественной питьевой водой на 98,1%.

Фото: акимат Жамбылской области

Вместе с тем, отметил Ербол Карашукеев, в рамках газификации сел области в этом году дополнительно будут обеспечены природным газом 3 населенных пункта с населением 5 тысяч человек. Стоимость 12-ти соответствующих проектов составит 8,5 млрд тенге. В результате уровень газоснабжения в области вырастет до 91,3%. На сегодня в регионе газифицированы 285 сельских населенных пунктов с населением более 1,1 млн человек.

Ербол Карашукеев также сообщил о реконструкции тепловых сетей в Жамбылской области.

По его данным, на сегодня протяженность тепловых сетей в регионе составляет 350,7 км, уровень износа - 55,5%. Для решения данного вопроса в этом году начата реконструкция основной тепломагистрали в Таразе М-1 протяженностью 6,1 км. Проект планируется завершить в следующем году. Кроме того, до конца года планируется завершить реконструкцию центральных котельных в городах Каратау и Жанатас.

Вместе с тем, отметил Ербол Карашукеев, в 2025 году планируется завершить реконструкцию мазутного хозяйства центральной котельной в Каратау.

Ранее сообщалось о проверке качества питьевой воды в подтопленных населенных пунктах Жамбылской области. А в конце 2023 года департамент санитарно-эпидемиологического контроля Жамбылской области информировал об итогах мониторинга контроля качества питьевой воды в населенных пунктах Жамбылской области.