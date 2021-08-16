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37 заведений наказаны за несоблюдение карантина за три дня в Нур-Султане

16 Августа 2021 18:52
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37 заведений наказаны за несоблюдение карантина за три дня в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки мониторинговые группы столицы выявили 10 нарушителей карантина среди объектов предпринимательства города, передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

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В районе Есиль 4 заведения работали с нарушениями режима карантина. Среди них - лаундж-бары «Шишка», «Текила», лотерейный клуб «Loto club», ресторан «Opus One».

Несоблюдение карантинных ограничений зафиксированы также в ресторанах «Арна», «El plaza», «Астау», кафе-баре «Pirat bar» и «Skysmoke» Сарыаркинского района. Также в список нарушителей попало кафе «Томирис», расположенное в районе Алматы.

Стоит отметить, что всего за прошедшие три дня в Нур-Султане различные нарушения ограничительных мер выявлены в 37 заведениях города.

Материалы в отношении нарушителей переданы в уполномоченные органы в сфере санитарно-эпидемиологического контроля для принятия соответствующих мер.

Напомним, эпидситуация в столице остается нестабильной. Ежедневно в инфекционные стационары поступают десятки пациентов со средним и тяжелым течением болезни. В связи с этим жителям столицы, а также объектам предпринимательства Нур-Султана следует строго соблюдать саннормы и требования карантина.

Необходимо отметить, что единственным эффективным способом остановить рост заражения на сегодня является формирование коллективного иммунитета посредством вакцинации.


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#Нур-Султан   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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