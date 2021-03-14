37% заражений коронавирусом приходятся на общественные места в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – По поручению акима города Алматы Бакытжана Сагинтаева в усиленном режиме работают мониторинговые группы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Главная задача - оперативное выявление и пресечение фактов нарушения карантинных мер, в частности мероприятий со скоплением людей, которые могут повлечь массовое заражение. На данный момент по городу работают 32 мониторинговые группы.

Следует отметить, что город Алматы находится в «красной» зоне по эпидемиологической ситуации. По данным департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы, показатель заболеваемости за последние 7 дней составил 61,2 при репродуктивном числе R 1,3. За последние сутки зарегистрировано 293 случая заражения коронавирусной инфекцией.

Вероятные места заражения:

1) при посещении общественных мест – 37%;

2) при поездках в общественном транспорте – 17%;

3) семейные мероприятия – 3%.

Акимат города Алматы убедительно призывает горожан по возможности воздержаться от посещения мест массового скопления. В особенности рекомендуется не покидать жилища лицам старше 65 лет. Также родителям следует усилить контроль за соблюдением детьми противоэпидемических мер. Всем горожанам необходимо соблюдать масочный режим, социальную дистанцию.

Субъектам предпринимательства необходимо обеспечить строгое соблюдение санитарно-эпидемиологических норм, соблюдать установленный режим работы. Напомним, по выявляемым фактам нарушений владельцы заведений будут привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 425 КоАП с вручением предписания об устранении нарушений. При повторном выявлении нарушений юридические лица будут привлечены к административной ответственности по части 3 статьи 462 КоАП. Вопрос о привлечении к административной ответственности по части 3 статьи 462 КоАП рассматривается Специализированным межрайонным адмсудом. Санкция данной статьи предусматривает приостановление деятельности.