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37 тысячам жителей Атырауской области списали пени и штрафы по долгам перед банками

Автор:  
Виктор Сутягин
5 Сентября 2019, 07:15
37 тысячам жителей Атырауской области списали пени и штрафы по долгам перед банками

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Более 37 тысячам жителей Атырауской области списали пени и штрафы по долгам перед банками, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По информации, предоставленной Атырауским филиалом Национального банка РК, под действие Указа, подписанного в июне Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым «О мерах по снижению долговой нагрузки граждан Республики Казахстан», попали 37 335 атыраусцев. Заемщикам списали пени и штрафы по беззалоговым потребительским займам в банках второго уровня и микрофинансовых организациях. Общая сумма списанных долгов составила 1 млрд 429 млн. тенге», - сообщили в пресс-службе областного акимата.

Напомним, 26 июня Президент подписал Указ «О мерах по снижению долговой нагрузки граждан Республики Казахстан», в котором поручено в разовом порядке принять меры по погашению в банках второго уровня и микрофинансовых организациях задолженности по беззалоговым потребительским займам.


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