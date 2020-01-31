37 судей решено уволить по отрицательным мотивам в 2019 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В 2019 году принято решение уволить 37 судей по отрицательным мотивам. Об этом сообщил председатель Верховного суда РК Жакип Асанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За один год по отрицательным мотивам рекомендовано уволить 37 человек. Основная масса по решению судебного жюри. Я говорю о том, что повышена дисциплинарная ответственность судей. Сегодня они это реально почувствовали», - сказал Жакип Асанов на расширенном заседании казахстанских судей по итогам 2019 года.

По его словам, 37 судей – это столько же, сколько за предыдущие четыре года вместе взятых.

«Это 2015, 2016, 2017, 2018. Вот если объединить, мы за один год столько рекомендовали уволить. Увольняем тех, кто принял явно незаконные судебные решения. не прошел аттестацию, нарушил судебную этику. Почему стали больше увольнять по отрицательным мотивам? Один из факторов - с прошлого года заработал совершенно новый институт, Комиссия по качеству правосудия. Ее задача объективно оценить профессиональные качества судей. Судьи раньше жаловались, что их несправедливо оценивают, опираясь только на голые цифры, как говорится, «под одну гребенку». То есть, по показателям. А ведь дела бывают разные по степени сложности», - отметил Ж. Асанов.

Он подчеркнул, что в сложных делах процент обжалования и отмен гораздо больше, чем у тех, кто «штампует сотнями простые дела».

«Там обжалований - единицы. Поэтому в сентябре мы утвердили уникальную методику оценки каждого судьи с учетом лучших мировых практик. Раньше аттестацию заваливали менее 1 процента судей, то есть если сто человек сдавали аттестацию, максимум один не проходил. Сейчас более 10%», - заключил Жакип Асанов.