37 скотокрадов были задержаны за два дня в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские Алматинской области в рамках отработки «Скотокрад» задержали за два дня 37 человек, подозреваемых в кражах скота, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В полицейской отработке задействованы сотрудники практически всех служб ведомства. Принятыми мерами за последние двое суток жителям региона разыскано и возвращено 80 голов похищенного скота. Из них - 58 овец, одна лошадь и более 20 голов крупного рогатого скота.

В качестве примера стражи порядка выделили раскрытие кражи 40 овец из крестьянского хозяйства, расположенного близ Капшагая. К преступлению оказался причастен 30-летний мужчина, работающим пастухом на соседней ферме.

«Похищенный скот был найден в Талгарском районе, но из общего числа вернуть законному владельцу удалось лишь 33 овцы. Причиненный потерпевшему ущерб оценен в 1,5 миллиона тенге. Подозреваемый помещен под стражу в ИВС Капшагайского отдела полиции. В ходе расследования задержанный мужчина будет проверен на причастность к другим аналогичным преступлениям» - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

В областной полиции дополнили, что в этом году на территории региона обезврежены 59 групп скотокрадов. Доказана их причастность к 181 краже. Причиненный сельчанам ущерб возмещен на общую сумму около 80 млн тенге.