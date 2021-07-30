37 проектов ГЧП в образовательной сфере реализовали в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в образовательной сфере за два года реализовали 37 проектов государственно-частного партнерства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации управления образования, сумма инвестиций превысила 670 млн тенге. Наиболее крупными проектами стали передача в доверительное управление Петерфельдской средней школы и Бескольской средней школы-гимназии. Первый проект уже реализован, сумма инвестиций, по данным управления, превысила конкурсную и достигла 300 млн тенге.

В марте был подписан договор о передаче в доверительное управление Бескольской средней школы-гимназии. Стоимость проекта 300 млн тенге, срок реализации 10 лет. Здание школы 1967 года постройки, в прошлом году школу-гимназию посещали 859 учащихся.

«Планируется создание комбинированной организации образования с предоставлением образовательных услуг среднего образования и профессионального образования. Кроме привлечения инвестиций, государство получит модернизированный объект, оснащённый до уровня современного образовательного учреждения, повышение профессионального уровня педагогического состава с внедрением новых образовательных технологий, оснащением учебных кабинетов современными лабораторными комплексами», - рассказали в управлении.

В планах - реализация проекта по строительству школы на 1200 мест в микрорайоне «Копай» города Петропавловска стоимостью около 4,5 млрд тенге. Этот микрорайон определили как перспективный для застройки.

В управлении добавили, что получили предложения от частных инвесторов о передаче в доверительное управление пяти школ, идут процедуры согласования.

Ранее мы сообщали, что в доверительное управление в регионе передают две сельские школы.