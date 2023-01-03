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37 пьяных водителей задержали акмолинские полицейские в новогодние праздники

3 Января 2023, 14:05
37 пьяных водителей задержали акмолинские полицейские в новогодние праздники

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - 37 пьяных водителей задержали акмолинские полицейские в новогодние праздники. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLICE.

«С 30 декабря по 2 января на дорогах Акмиолинской области задержано 37 пьяных водителей. Еще 4 управляли автомашинами будучи лишенными водительских прав, 9 - сели за руль без прав. За 4 дня 50 авто водворены на штрафстоянку», - сообщили в департаменте полиции.


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