37 отечественных фармпроизводителей подали конкурсные заявки на поставку медикаментов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 37 отечественных фармацевтических компаний подали заявки для участия в конкурсе на получение десятилетних контрактов на поставку медикаментов. Обьэтом сообщили в компании «СК-Фармация», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Участники конкурса подали заявки на производство медикаментов согласно утвержденному Министерством здравоохранения перечню, в который вошли 116 позиций лекарственных средств и 1543 наименования медицинских изделий. В том числе, в перечень включены средства индивидуальной защиты, маски, тест-системы для определения COVID.

Конкурс на заключение долгосрочных договоров проходит на базе Единого дистрибьютора.

Как отметил председатель правления «СК-Фармация» Берик Шарип, сейчас поддержка и развитие отечественного фармпроизводства актуальны как никогда.

«Глава Государства Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении 11 мая поручил использовать закупки как средство восстановления экономической активности, направленное на поддержку отечественных производителей. Пандемия по новой коронавирусной инфекции показала, насколько важно, чтобы страна могла самостоятельно обеспечивать все свои потребности в медикаментах. Мы не должны зависеть от импорта, когда вопрос касается здоровья казахстанцев», - подчеркнул руководитель Единого дистрибьютора.

Отметим, что не все участники смогли предоставить свои заявки в соответствии с требованиями законодательства. Одна из компаний не смогла в срок предоставить заявку, а другая подала документы не в соответствии с требованиями законодательства. Протокол процедуры вскрытия будет размещен на сайте «СК-Фармация» по ссылке.

Теперь все допущенные заявки с бизнес-проектами о модернизации действующего производства или строительства нового будут направлены на рассмотрение в Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК для получения отраслевого заключения. После рассмотрения заявок и вынесения замечаний конкурсной комиссией производителям будет предоставлена возможность дополнить свои заявки.

Все те компании, которые будут допущены к следующему этапу, смогут конкурировать между собой, предлагая наибольшую условную скидку.

Напомним, что победители конкурса на протяжении 10 лет смогут поставлять свою продукцию всем медицинским организациям страны, оказывающим услуги в рамках ГОБМП и системе ОСМС. Для этого компания-участник должна в течение двух лет построить новое производство или модернизировать имеющееся в соответствии с международными стандартами и быть полностью готовой к запуску продукции еще в течение двух лет.



