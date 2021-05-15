37 объектов бизнеса Усть-Каменогорска вошли в проект «ASHYQ»

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Предприятия Восточного Казахстана с 26 апреля подключаются к проекту, который позволит минимизировать риски заражения коронавирусной инфекцией в общественных местах. В большинство кафе и ресторанов, фитнес-залов, саун и прочих заведений нельзя попасть тем, кто болен COVID-19 или зарегистрирован в числе контактных с заболевшим человеком. Однако правило не распространяется на тех, у кого имеется паспорт вакцинации. В Усть-Каменогорске прошла пресс-конференция, посвященная ходу реализации проекта «ASHYQ», правилам его работы и функционирования. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО.

Руководитель отдела предпринимательства и сельского хозяйства города Усть-Каменогорска Гасан Турганбаев рассказал, что по состоянию на 13 мая в пилотном проекте «ASHYQ» зарегистрировано 2 добровольных участника и 137 активных участников: из них 71 - является официальным, 66 - в данный момент тестируются. Больше всего в этом списке объектов общепита и компьютерных клубов. Числятся также бани, сауны, бильярдные, СПА и боулинг-центры, финтес-клубы, а также 2 кинотеатра города. Стоит отметить, что с 5 мая, зарегистрировавшись в проекте, могут начать свою работу караоке и банкетные залы областного центра.

«Некоторым лицам запрещено посещение объектов, работающих по системе «ASHYQ», в следующих случаях: с симптомным и бессимптомным вирусоносительством, имеющим положительный результат ПЦР-тестирования на COVID-19; с подтвержденным диагнозом и COVID-19 неидентифицированным (пневмония); контактным лицам с больным COVID-19 (близкий контакт) в условиях изоляции на домашний карантин. Всего предусмотрено 4 статуса для физических лиц: красный, жёлтый, синий, зелёный», - сообщил Г. Тургамбаев.

Однако лица, имеющие паспорт вакцинации, не ограничиваются в передвижениях даже при желтом статусе, то есть, являясь контактным с лицом, зараженным коронавирусом.

«Как вы знаете, контактные 14 дней должны соблюдать карантин, но если они не болеют, не имеют симптомов заболевания, а также уже получили паспорт вакцинации, то ограничения на них не распространяются», - сообщил заместитель руководителя Усть-Каменогорского городского управления санитарно-эпидемиологического контроля Арман Сагындыков.

Таким образом, напомним, красный статус обозначает ограничение передвижения, соблюдение строгого режима домашней изоляции для лиц, находящихся на амбулаторном наблюдении. Жёлтый статус – частичное ограничение передвижения – пользователь обозначен в базе данных ПЦР как контактный̆: разрешены посещения продуктовых и хозяйственных магазинов, аптек не далее 500 метров от места, где пациент соблюдает режим домашней изоляции. Синий статус – нет ограничений в передвижении, кроме мест, где ПЦР является обязательным. Зелёный статус обозначает, что ограничений в передвижении нет и данный пользователь обозначен в базе данных как прошедший ПЦР-тестирование с отрицательным результатом на COVID-19.