37 млрд тенге направлено на здравоохранение ВКО в 2020 году - Даниал Ахметов

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - 37 млрд тенге направлено на здравоохранение ВКО в 2020 году. Об этом в ходе отчета перед населением сообщил Даниал Ахметов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО.

Аким ВКО рассказал, что дополнительно было приобретено 174 аппарата ИВЛ, 10 рентген-аппаратов, 3 ЭКМО, 3 компьютерных томографа, 216 автомобилей скорой помощи, укомплектованных современным оборудованием. Общая сумма составила 8,3 млрд тенге. Были выделены средства на ремонт объектов здравоохранения и их строительство. В минувшем году в здравоохранение региона из всех источников вложили 37,3 млрд тенге.

Глава региона отметил, что сейчас в целях оказания своевременной и качественной медицинской помощи для заболевших коронавирусом действует 41 инфекционный стационар, организовано 6 300 койко-мест с полным медицинским оснащением. Сегодня задействованы лишь 4% от общего количества коек.

Для увеличения охвата населения ПЦР-исследованиями область располагает 22 лабораториями общей мощностью 16 тысяч проб в сутки. Также ведется серьезная работа по заготовке иммунной плазмы. К донорству привлечено 7 тысяч человек, заготовлено 4 тысячи доз разных групп крови, из которых уже более 1000 доз перелито пациентам с КВИ. Для контроля за эпидемиологической ситуации и принятия оперативных мер был создан уникальный Центр локализации очагов.

Несмотря на борьбу с пандемией, продолжается обучение специалистов в ведущих зарубежных клиниках. В прошлом году было проведено пять мастер-классов мирового уровня, повысили свою квалификацию врачи Центра ядерной медицины, инсультных центров Алтая и Аягоза, реабилитационного отделения при Центре матери и ребёнка. С момента начала реализации проекта уже обучено свыше 5,5 тысяч специалистов.

С целью повышения качества медицинской помощи реализуется программа по развитию родовспоможения, охраны материнства и детства. Так, запланировано перевести три сельских медицинских организации на первый уровень оказания медицинской помощи.

Кроме того, 9 районных и 2 межрайонные больницы переведут на второй уровень, что позволит принимать более сложные роды и выхаживать детей от 1500 грамм. Роддома третьего уровня будут дооснащены оборудованием, что даст возможность выхаживать детей от 500 граммов.

По словам акима области, всего в 2021 году будет закуплено медоборудование на 4,1 млрд тенге, из которых 3,3 млрд тенге пойдет на материнство и детство.

Также продолжается строительство специализированного Центра гематологии для детей и взрослых. Его планируется ввести в эксплуатацию в 2022 году.

«Таким образом, объединив в единую систему центры гематологии, ядерной медицины, роботизированной хирургии будет создан мощный медицинский кластер, который положит начало развитию медицинского туризма», – отметил Даниал Ахметов.

В этом году аким ВКО ставит задачи перед управлением здравоохранения области скорректировать трёхуровневую программу обучения специалистов на ближайшие три года, в течение 2021 – 2024 года, продолжить реализацию системы непрерывного образования для медицинских работников, приступить к аттестации согласно международному стандарту безопасности пациентов и медицинского персонала JCI больницы Скорой медицинской помощи города Семея, на базе Центра ядерной медицины открыть отделение радионуклидной терапии с проведением радиойодтерапии.