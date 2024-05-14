37 мигрантов спасли у берегов Турции

37 нелегальных мигрантов, включая одного ребенка, спасены у побережья района Чешме в Измире, передает агентство Kazinform со ссылкой на Анадолу.

Согласно заявлению, размещенном на сайте командования береговой охраны, группа была направлена в этот район после получения информации о том, что у побережья района находится группа нелегальных мигрантов на резиновой лодке.

Команда высадила на берег 37 нелегальных мигрантов, один из которых был ребенком. После проведенных процедур мигранты переданы провинциальному управлению по делам миграции.