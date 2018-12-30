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37 медалей выиграли казахстанские «дети-калькуляторы» на соревнованиях в Малайзии

30 Декабря 2018 11:14 91
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37 медалей выиграли казахстанские «дети-калькуляторы» на соревнованиях в Малайзии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане поздравили детей-чемпионов XXIII Всемирных соревнований по ментальной арифметике, которые прошли в столице Малайзии - Куала-Лумпуре, передает пресс-служба общественного фонда «Асыл Бала».

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В чемпионате приняли участие около 5000 «детей-калькуляторов» из 80 стран мира. От Казахстана поехало 62 ребенка со всех регионов страны, ребята завоевали 1 золотую, 12 серебряных, 24 бронзовых медали. «Таким набором сможет похвастаться далеко не каждая спортивная федерация страны», - отмечают представители Международной Академии UCMAS. 

«На ментальную арифметику дети ходят не только для того, чтобы считать в уме, но и развить свои интеллектуальные способности: мышление, память, внимательность. В Академию детей берут от 4-х до 14 лет. Наши ученики быстро усваивают любой школьный материал, даже стихотворения не учат, а читают и запоминают», - отмечает руководитель проекта UCMAS в Казахстане Сауле Сырланова.

37 медалей выиграли казахстанские «дети-калькуляторы» на соревнованиях в Малайзии
К слову, сложность примеров ментальной арифметики зависит от уровня ребенка. Так, например, на старшем уровне дети ментально вычисляют квадратные корни, проценты, дроби, дробное сложение и умножение. Их норматив - тратить на вычисление одной цифры 1 секунду.
37 медалей выиграли казахстанские «дети-калькуляторы» на соревнованиях в Малайзии

Академия ментальной арифметики также обучает детей с нарушениями слуха и зрения при поддержке общественного фонда «Асыл Бала» в рамках проекта «Интеллектуальный марафон «дорога к знаниям».

 

 

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Ключевые слова: Образование,
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