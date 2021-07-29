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37 кустов конопли изъяли у жителя Уральска

29 Июля 2021 13:19
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37 кустов конопли изъяли у жителя Уральска

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - 37 кустов конопли изъяли полицейские в ЗКО, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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Такой урожай вырастил на своем участке житель Уральска.

В Департаменте полиции ЗКО сообщили, что в ходе проведения ОПМ «Қарасора» был задержан 42-летний мужчина. При проведении осмотра участка его дома сотрудники полиции обнаружили 37 кустов растения предположительно рода конопли со следами культивации.

Изъятые кусты направлены на экспертизу в ИСЭ по ЗКО.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 300 части 1 УК РК (Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества).


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#Западно-Казахстанская область   #Борьба с преступностью   #Борьба с наркотиками  
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