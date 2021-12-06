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37 килограммов гашиша изъяли у ОПГ в Нур-Султане

6 Декабря 2021 18:35
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37 килограммов гашиша изъяли у ОПГ в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 37 кг гашиша изъяли у ОПГ в Нур-Султане, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкрй на Polisia.kz.

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Управлением по противодействию наркопреступности города Нур-Султана разобщена преступная группа, которая занималась реализацией гашиша, привозимого из южного региона страны.

При проведении спецоперации в момент сбыта задержан один из организаторов преступной группы, у которого в ходе обыска машины изъято 8,7 кг гашиша. Затем были установлены еще двое членов группы, занимавшихся поставкой крупных партий наркотиков. У одного в квартире на балконе обнаружен еще килограмм гашиша, электронные весы и другие приспособления для расфасовки наркотиков. При обыске у третьего фигуранта – руководителя преступной группы, – в машине изъято больше 26 кг наркотического зелья.

Полицейскими установлены пять наркопреступников, связанных между собой по принципу землячества. Трое из них – поставщики наркотиков из южного региона, привозили гашиш и реализовывали в столице через доверенные лица. У двух участников группы, занимавшихся непосредственно сбытом, обнаружено еще примерно по 200 гр гашиша. Кроме того, изъяты два автомобиля и сотовые телефоны задержанных. Общий вес изъятых наркотиков составил 37 кг.

«Данная операция была проведена с задействованием сил специального подразделения МВД при координации прокуратуры города. Все участники преступной группы арестованы. В отношении них возбуждены уголовные дела по факту сбыта, хранения и перевозки наркотиков в особо крупном размере. Незаконный оборот таких объемов гашиша относится к особо тяжким преступлениям и предполагает наказание от 15 лет до пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества», – пояснил начальник департамента по противодействию наркопреступности МВД Ерлан Омарбеков.


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#Нур-Султан   #МВД РК   #Борьба с наркотиками  
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