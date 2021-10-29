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    15:11, 29 Октябрь 2021 | GMT +6

    37% казахстанской молодежи не работают по специальности

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Один из авторов исследования «Молодежь в Казахстане: оценка ценностей, ожиданий и стремлений» Дина Шарипова поделилась результатами проведенного исследования касательно трудоустройства молодых людей. По ее словам, в стране 37 % опрошенных не работают по специальности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Если говорить о трудоустройстве, это тоже одна из больших проблем в стране. Как показывает исследование, одна треть респондентов считает, что в Казахстане достаточно легко найти работу. Одна из проблем, которую отметила молодежь, многие из них - 37 % не работают по специальности. Мы видим, что идет большой разрыв между тем образованием, которое они получают и той работой, которую они находят. Действительно это сказывается на эффективности их труда», - отметила Дина Шарипова.

    По словам одного из авторов исследования, большинство молодежи, это 66 % работают в частном секторе, а в государственном секторе – 22 %. Небольшой процент молодежи работают в международных организациях.

    «Если посмотрим на их преференции: где бы хотела работать наша молодежь, мы видим, что большинство молодежи хотело бы работать в государственном секторе, нежели в частном. Мы видим, что небольшой процент молодежи также хотели бы работать в международных организациях. Работа в государственном секторе предоставляет гарантии: гарантированная оплата труда, социальные выплаты. Сегодня это является привлекательным для молодых людей», - пояснила один из авторов исследования «Молодежь в Казахстане: оценка ценностей, ожиданий и стремлений».

    Также 66% опрошенных ответили, что наличие опыта работы очень важно для трудоустройства. 64% респондентов отметили, что уровень образования является ценным.

    «Удача стоит на третьем месте, чтобы найти работу. Однако хочу обратить внимание на то, что на четвертом и пятом месте расположились такие факторы, как связи, контакты, влиятельные люди», - отметила Дина Шарипова.


    Теги:
    Астана Общество Молодежь Трудоустройство
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