37 дворовых клубов работают в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — 37 дворовых клубов охватывают почти 10 тысяч детей по Костанайской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в областном управления образования, работа дворовых клубов проходит совместно с общеобразовательными школами. Это сотрудничество дает положительный результат.

«К примеру, в Костанае действует дворовый клуб горотдела образования, объединяющий 21 филиал дворовых клубов, из которых 18 размещены при школах, 3 - в отдельных помещениях. Общий охват детей составляет 5108 человек. Педагогический коллектив представлен 66 педагогами. Непрерывную работу с детьми в клубах также ведет опытный психолог, который работает не только с воспитанниками, но и с их родителями»,- отметили в управлении.

В течение года клубы работают по таким направлениям, как спортивное, туристское, военно-патриотическое, декоративно-прикладное, художественно-эстетическое. Предусмотрены мероприятия спортивного, познавательного, развлекательного, игрового характера в очном и дистанционном режиме.

В летние месяцы дворовые клубы, к примеру, будут проводить спортивно-развлекательное мероприятие, посвященное Дню защиты детей, игру-викторину, посвященную празднованию Дня государственных символов РК, соревнования по шахматам, концертную программу ко Дню столицы, выставку поделок декоративно-прикладного искусства, спортивно-туристский слет «Жасұрпақ» и другие мероприятия. За этот период планируется охватить более 4 тысяч детей и подростков.

«В случае продления дистанционного формата педагоги продолжат работу посредством групповых чатов с воспитанниками и родителями. Для воспитанников педагоги разрабатывают викторины, онлайн-экскурсии, квесты и многое другое», - добавили в ведомстве.

7 дворовых клубов работают на базе Центра детского и юношеского творчества Лисаковска, которые посещают более 800 детей в месяц. Здесь дети бесплатно могут заниматься шахматами, шашками, во всех клубах имеется бильярд, настольный теннис, тоғыз құмалақ и другие игры.

«В 2021 на базе дворового клуба «Спарт» начал работать Englich-клуб, где дети занимаются изучением английского языка. В каждом клубе имеется инструктор по физической культуре. Для формирования физически здоровой личности проводятся состязания по настольному теннису, дартсу, шахматам, шашкам, бильярду, тоғызқұмалақ, футболу, спортивные соревнования «Летний кубок». В летний период 2021 года запланирован проект «Летний день в парке Алтай», работа игровой зоны отдыха по субботам, реализуется программа «Мы вместе», в рамках которой запланировано проведение тематических мероприятий, посвященных юбилейным датам, летней программы по направлениям: нравственно-трудовое, гражданско-патриотическое, экологическое»,- рассказали в управлении образования.

В Рудном на базе детского воспитательно-оздоровительного комплекса функционируют 9 детских клубов, с 2016 года действует студия детско-юношеского телевидения «Старт». Дворовые клубы открыты также в поселках Качар и Горняцкий, охват детей составляет более 4 тысяч человек.

«Таким образом, детские клубы по месту жительства становятся жизненно важным и необходимым условием для воспитательного процесса в микрорайоне, обеспечивающим реально действенную социально-педагогическую защиту детей. Педагоги обеспечивают благоприятные условия для повседневного пребывания детей и подростков в клубах, реализуют досуговые программы в соответствии с их возрастом и интересами», - подытожили в профильном ведомстве.