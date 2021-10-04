08:46, 04 Октябрь 2021 | GMT +6
37 человек умерли от коронавируса и пневмонии за сутки в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обновлены данные о зарегистрированных случаев летального исхода коронавирусной инфекции и пневмонии с признаками коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения РК.
По информации Минздрава, за 2 октября зарегистрирован 31 летальный исход при положительном ПЦР-тесте на COVID-19 и шесть смертельных случаев при отрицательном тесте (пневмония с признаками коронавируса).