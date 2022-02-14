37 человек спасли из снежного плена за сутки на дорогах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовые предупреждения были объявлены в городах Нур-Султан, Шымкент, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Кызылординской, Мангистауской, Павлодарской, Туркестанской областях. Были закрыты автодороги республиканского значения в г. Нур-Султан и Акмолинской, Карагандинской, Павлодарской областях. В стране из снежного плена спасено 37 человек, в том числе 2 детей. Из снежных заносов вызволено 10 автомобилей. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МЧС РК.

Так, 13 февраля в 20 км от города Аркалыка Костанайской области на автодороге «Аркалык-Амангельды» спасателями из трех легковых автомашин застрявших снежном заносе спасены и доставлены в Аркалык 17 человек, из них 2 детей. Состояние спасенных удовлетворительное, в медицинской помощи не нуждались. В аварийно-спасательных работах были задействованы 3 спасателя и 1 единица техники ДЧС Костанайской области.

В 30 км от села Актогай Актогайского района Карагандинской области на автодороге «Актогай-Балхаш» спасателями на очищенный участок дороги отбуксированы два легковых автомобиля, которые съехали в кювет. В салоне автомашины находились 4 человека, в медицинской помощи не нуждались. В аварийно-спасательных работах были задействованы 5 спасателей и 2 единицы техники ДЧС Карагандинской области.

На трассе Алаш района Байконыр города Нур-Султана автомобиль застрял в снежном заносе. Спасатели незамедлительно выехали на место вызова на высокопроходимой технике «Трэкол» и эвакуировали владельца автомашины. В аварийно-спасательных работах были задействованы 2 спасателя и 1 единица техники ДЧС г. Нур-Султана.

На автодороге «Аркалык-Торгай» спасателями из четырёх легковых автомашин застрявших в снежном заносе спасены и доставлены в г.Аркалык 15 человек. Состояние удовлетворительное, в медицинской помощи не нуждались. В аварийно-спасательных работах были задействованы 3 спасателя и 1 единица техники ДЧС Костанайской области.

МЧС призывает граждан при выезде из населенного пункта, соблюдать правила предосторожности!

«Перед выездом в дальнюю дорогу рекомендуется ознакомиться с прогнозом погоды, удостовериться в исправности технического состояния автотранспорта, брать с собой все необходимые вещи, которые помогут в экстремальных ситуациях. Мобильное приложение «Дармен» позволит вам быть в курсе о закрытиях дорог и штормовых предупреждении. Единый телефон службы спасения 112», - добавили в МЧС.











