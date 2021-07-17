37 человек со старыми паспортами признаны гражданами РК  в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В СКО с начала года 37 человек со старыми паспортами признаны гражданами РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

И.о. начальника Петропавловского центра социальной адаптации Куаныш Тажибаев поблагодарил старшего инспектора миграционной службы Дарину Сулейменову. В центр обратился 75-летний мужчина без каких-либо документов. Всю жизнь прожил в Казахстане, окончил школу, стал работать. Однако все документы были давно утрачены: и свидетельство о рождении, и паспорт образца 1974 года.

«В связи с трудной жизненной ситуацией, он не смог своевременно обратиться в соответствующие органы для документирования. В миграционной службе ему помогли быстро собрать необходимые документы, после чего в течение короткого срока его признали гражданином Республики Казахстан, выдали удостоверение личности. Спасибо за добросовестное исполнение обязанностей и хорошее отношение к людям», — говорится в благодарственном письме на имя начальника ДП СКО Марата Тулебаева.

Как уточнила специалист по социальной работе Татьяна Фролова, взаимодействие с полицией ведется на постоянной основе. С начала года по обращениям из Центра документировано 16 человек, в настоящее время идет работа по документированию еще троих.

«Сложность состояла в том, что данный человек не сразу предоставил полные данные о себе. Выяснилось, что ранее он документировался паспортом старого образца в городе Павлодаре. Мы запросили оттуда необходимые сведения. 8 июня было принято решение о признании мужчины гражданином РК. Теперь он может получать пенсию и пользоваться всеми государственными услугами наравне с другими казахстанцами», — пояснила Дарина Сулейменова.

Всего с начала года в СКО 37 человек с паспортами образца 1974 года и 40 в прошлом своевременно не получавших документы признаны гражданами РК.