37 человек со старыми паспортами признаны гражданами РК в СКО
И.о. начальника Петропавловского центра социальной адаптации Куаныш Тажибаев поблагодарил старшего инспектора миграционной службы Дарину Сулейменову. В центр обратился 75-летний мужчина без каких-либо документов. Всю жизнь прожил в Казахстане, окончил школу, стал работать. Однако все документы были давно утрачены: и свидетельство о рождении, и паспорт образца 1974 года.
«В связи с трудной жизненной ситуацией, он не смог своевременно обратиться в соответствующие органы для документирования. В миграционной службе ему помогли быстро собрать необходимые документы, после чего в течение короткого срока его признали гражданином Республики Казахстан, выдали удостоверение личности. Спасибо за добросовестное исполнение обязанностей и хорошее отношение к людям», — говорится в благодарственном письме на имя начальника ДП СКО Марата Тулебаева.
Как уточнила специалист по социальной работе Татьяна Фролова, взаимодействие с полицией ведется на постоянной основе. С начала года по обращениям из Центра документировано 16 человек, в настоящее время идет работа по документированию еще троих.
«Сложность состояла в том, что данный человек не сразу предоставил полные данные о себе. Выяснилось, что ранее он документировался паспортом старого образца в городе Павлодаре. Мы запросили оттуда необходимые сведения. 8 июня было принято решение о признании мужчины гражданином РК. Теперь он может получать пенсию и пользоваться всеми государственными услугами наравне с другими казахстанцами», — пояснила Дарина Сулейменова.
Всего с начала года в СКО 37 человек с паспортами образца 1974 года и 40 в прошлом своевременно не получавших документы признаны гражданами РК.