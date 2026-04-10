    16:11, 10 Апрель 2026 | GMT +5

    37 человек оказались фигурантами дел о киберпреступлениях в Шымкенте

    В Шымкенте за два месяца раскрыли организованную группу интернет-мошенников, пресекли деятельность хакеров и изъяли тысячи SIM-карт. Часть похищенных средств удалось заблокировать, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Kazinform

    Оперативно-профилактическое мероприятие «Антифрод» проводится в Шымкенте с февраля. За это время киберполиция задержала троих разыскиваемых по делам о мошенничестве, пресекла деятельность двух хакеров и ликвидировала организованную преступную группу.

    — Задержаны также пять человек, занимавшихся незаконной активацией SIM-карт. Изъято более 3000 SIM-карт и 18 мобильных телефонов. В целом к ответственности за киберпреступления привлечены 37 человек, еще 27 поставлены на учет, — сообщил первый заместитель начальника ДП Шымкента Арман Бейсенбаев.

    С помощью системы «Антифрод» заблокировано свыше 15,5 млн тенге и предотвращено более 18 тысяч мошеннических звонков. Доступ ограничен к 337 сайтам, использовавшимся в преступных схемах.

    В полиции отмечают, что интернет-мошенничество остается одной из наиболее распространенных угроз.

    — Гражданам важно сохранять бдительность, не доверять сомнительным звонкам и сообщениям, не переходить по подозрительным ссылкам и не передавать данные банковских карт и коды подтверждения. Ни банки, ни государственные органы не требуют перевода денежных средств, — напомнили в правоохранительных органах.

    Напомним, в Казахстане обсуждают использование отечественной платформы Aitu как защищенного канала связи между небанковскими финансовыми организациями и клиентами.

    Татьяна Корякина
