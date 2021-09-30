37 человек наказали за незаконное привлечение рабочей силы в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области сотрудники миграционной полиции с начала года зарегистрировали более 3,8 тысячи нарушений законодательства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, наибольшее число нарушений – более 3,1 тысячи фактов - приходится на административную статью «Проживание в РК без регистрации либо без документов, удостоверяющих личность».

Выявили миграционные полицейские 447 нарушений правил пребывания на территории страны. Чаще всего это превышение разрешенных сроков пребывания и несоответствие заявленной цели визита. Почти 30 человек не сообщили в установленный законом месячный срок о приобретении другого гражданства, еще 69 - получили иностранное гражданство, но продолжали пользоваться документами граждан РК.

За незаконное привлечение иностранной рабочей силы к административной ответственности привлекли 37 жителей региона.

«Более 30 нарушений миграционного законодательства допустили жители области, принимающие иностранцев. Они должны уведомить органы внутренних дел о факте пребывания граждан других государств либо лиц без гражданства в течение трёх рабочих дней», — добавили в пресс-службе.

Полицейские напомнили контактные телефоны миграционной службы в Петропавловске: 8 (7152) 34-00-50, 8 (7152) 34-00-23 - по вопросам внешней миграции, 8 (7152) 34-00-35 — по вопросам гражданства.