08:00, 11 Июль 2021 | GMT +6
3695 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане
НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 3695 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 914
город Алматы - 620
город Шымкент - 312
Акмолинская область - 131
Актюбинская область - 102
Алматинская область - 114
Атырауская область - 256
Восточно-Казахстанская область - 71
Жамбылская область - 51
Западно-Казахстанская область - 205
Карагандинская область - 449
Костанайская область - 81
Кызылординская область - 54
Мангистауская область - 116
Павлодарская область - 137
Северо-Казахстанская область - 28
Туркестанская область - 54
Всего в стране выявлено 454825 заболевших.