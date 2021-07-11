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    08:00, 11 Июль 2021 | GMT +6

    3695 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 3695 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 914

    город Алматы - 620

    город Шымкент - 312

    Акмолинская область - 131

    Актюбинская область - 102

    Алматинская область - 114

    Атырауская область - 256

    Восточно-Казахстанская область - 71

    Жамбылская область - 51

    Западно-Казахстанская область - 205

    Карагандинская область - 449

    Костанайская область - 81

    Кызылординская область - 54

    Мангистауская область - 116

    Павлодарская область - 137

    Северо-Казахстанская область - 28

    Туркестанская область - 54

    Всего в стране выявлено 454825 заболевших.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная
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