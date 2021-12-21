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369 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки
21 Декабря 2021 08:00
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 369 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.
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В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 74,
город Алматы - 31,
город Шымкент - 3,
Акмолинская область - 39,
Актюбинская область - 3,
Алматинская область - 11,
Атырауская область - 6,
Восточно-Казахстанская область - 14,
Жамбылская область - 4,
Западно-Казахстанская область - 2,
Карагандинская область - 70,
Костанайская область - 8,
Кызылординская область - 3,
Мангистауская область - 4,
Павлодарская область - 44,
Северо-Казахстанская область - 50,
Туркестанская область - 3.
Всего в стране выявлены 983663 заболевших.
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