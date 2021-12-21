+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -2 °С
Алматы: 4 °С
USD 435.54 EUR 490.85
RUB 5.9 CNY 68.42
Скачать
Новости
Вся лента >>>

369 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки

21 Декабря 2021 08:00
Поделиться:
369 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 369 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.

Новости по теме
Сколько подростков и беременных провакцинировано от КВИ в Казахстане
Пневмония с признаками КВИ: шесть заболевших, пять летальных исходов за сутки Коронавирус: Акмолинская область перешла в «зеленую» зону 765 человек выздоровело от коронавируса в Казахстане за сутки

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 74,

город Алматы - 31,

город Шымкент - 3,

Акмолинская область - 39,

Актюбинская область - 3,

Алматинская область - 11,

Атырауская область - 6,

Восточно-Казахстанская область - 14,

Жамбылская область - 4,

Западно-Казахстанская область - 2,

Карагандинская область - 70,

Костанайская область - 8,

Кызылординская область - 3,

Мангистауская область - 4,

Павлодарская область - 44,

Северо-Казахстанская область - 50,

Туркестанская область - 3.

Всего в стране выявлены 983663 заболевших.


Подписывайтесь на наш канал:

#Минздрав РК   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
Поделиться:
Новости по теме
Сколько подростков и беременных провакцинировано от КВИ в Казахстане
Пневмония с признаками КВИ: шесть заболевших, пять летальных исходов за сутки
Коронавирус: Акмолинская область перешла в «зеленую» зону
765 человек выздоровело от коронавируса в Казахстане за сутки
Популярное
1 Алексей Цой прокомментировал свою отставку с поста главы Минздрава
2 Инкассатор похитил 3,8 млн тенге из терминала супермаркета в Нур-Султане
3 Исполняющим обязанности министра здравоохранения назначен Жандос Буркитбаев
4 Президент РК выразил благодарность Алексею Цою за активную работу
5 Глава государства дал поручения акиму Нур-Султана
6 Алексей Цой освобожден от должности министра здравоохранения РК
Читайте также
В Таразе провели высокотехнологичную операцию на головном мозге
Нидерланды намерены ужесточить требования к прибывающим из-за пределов Шенгена
Алексей Цой прокомментировал свою отставку с поста главы Минздрава
Инкассатор похитил 3,8 млн тенге из терминала супермаркета в Нур-Султане
Исполняющим обязанности министра здравоохранения назначен Жандос Буркитбаев
Президент РК выразил благодарность Алексею Цою за активную работу
Глава государства дал поручения акиму Нур-Султана
Алексей Цой освобожден от должности министра здравоохранения РК
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz

Архив