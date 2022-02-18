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369 религиозных объединений и филиалов 11 конфессий действуют в Жамбылской области

18 Февраля 2022 05:15
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369 религиозных объединений и филиалов 11 конфессий действуют в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Вопросы функционирования религиозных объединений Жамбылской области обсудили в Таразе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщили в пресс-службе главы региона, на совещании под председательством акима Жамбылской области Бердибека Сапарбаева руководитель управления по делам религий Жангельды Омаров доложил о промежуточных итогах реализации государственной программы по противодействию религиозному экстремизму и терроризму в РК на 2018 - 2022 годы.

На сегодняшний день в регионе действуют 369 религиозных объединений и филиалов 11 конфессий, прошедших государственную регистрацию. Из них - 323 мечети, 46 церквей христианской направленности.

«Религиозная ситуация в Жамбылской области стабильная. Фактов нарушений законодательства о религиозной деятельности со стороны религиозных объединений, прошедших государственную регистрацию, не выявлено. В соответствии с поручениями акима области поэтапно решаются проблемные вопросы. В 12 мечетях, где до этого не было официально утвержденных имамов, они назначены. Проведена ротация между 203 священнослужителями, которые долгие годы работали только в одной мечети. На сегодняшний день, благодаря поддержке благотворительных фондов и частных спонсоров, 311 имамов получают стабильную зарплату. 15 священнослужителям вручили ключи от служебных квартир», - сказал Жангельды Омаров.

Он также добавил, что в 2021 году 118 имамов области прошли курсы повышения квалификации.

«Теологами, религиоведами регулярно проводятся беседы с лицами, попавшими под влияние деструктивных религиозных общин. В прошлом году 162 лица, которые придерживались нетрадиционных религиозных взглядов, были переориентированы и обращены в традиционный ислам», - отметил спикер.

Глава региона подчеркнул важность проведения всесторонней работы с гражданами, которые подверглись влиянию деструктивных религиозных течений.

«Вопросы, касающиеся общественно-политической ситуации, должны быть всегда на особом внимании. Если общественно-политическая ситуация стабильна, то и экономика развивается, решаются социальные вопросы. В этом направлении должны работать совместно управления по делам религий, внутренней политики, региональный филиал ДУМК. Разработана социальная карта 26 населенных пунктов, в которых компактно проживают представители различных национальностей. Основная цель - выявление проблем, волнующих население, вызывающих недовольство, и помощь в их решении. Необходимо активизировать работу по проекту «Мир и согласие». Важно, чтобы проповеди в мечетях велись, в основном, на государственном языке, чтобы священнослужители говорили о традициях и воспитании молодежи. Свой вклад в укрепление общественного согласия должны вносить и члены общественной приемной», - сказал Бердибек Сапарбаев.

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#Жамбылская область   #Религия  
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Автор:

Галина Скрипник

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