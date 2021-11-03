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369 человек лечатся от КВИ в Атырауской области

3 Ноября 2021 23:00
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369 человек лечатся от КВИ в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - За последние сутки CОVID-19 выявили у 20 жителей Атырауской области. Очагом распространения опасной инфекции остаётся город Атырау. Всего от КВИ в регионе лечатся в стационарах и дома 369 человек, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в регионе выявили 20 заболевших коронавирусной инфекцией. В городе Атырау подтверждено 12 новых случаев заражения COVID-19. В результате скрининга выявлено 3 заболевших на месторождении Тенгиз. Ещё троих заболевших выявили в Исатайском районе, также COVID-19 подтвержден у двоих жителей Кызылкугинского и Курмангазинского районов.

Заболевание у 15 пациентов с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими симптомами. У 5 человек симптоматика отсутствует. За прошедшие сутки в области от коронавируса вылечились 47 человек.

В настоящее время в домашних условиях получает лечение 195 человек, в модульной больнице - 100, во второй областной больнице – 4 пациента, в районных инфекционных стационарах - 24. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 46 человек.

Как ранее сообщалось, шесть тысяч студентов Атырауской области вакцинировались от COVID-19.


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#Атырауская область   #Минздрав РК   #Здравоохранение   #Регионы   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Виктор Сутягин

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