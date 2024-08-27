367 млн тенге похитили экс-руководитель управления жилья Шымкента и бизнесмен

В межрайонном суде по уголовным делам города Шымкента рассмотрено уголовное дело в отношении заместителя руководителя управления жилья города М. и частного предпринимателя О. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу суда.

Органом следствия М. обвинялся в хищении бюджетных средств группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере (п.2 ч.4 ст. 189 УК), легализации денег, полученных преступным путем должностным лицом (п.п.1, 3 ч.3 ст. 218 УК). О. — в хищении бюджетных средств группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере (п.2 ч.4 ст. 189 УК).

— В 2023 году М., будучи заместителем руководителя управления, при пособничестве частного предпринимателя О. в группе лиц присвоил бюджетные средства на сумму более 367 млн тенге, выделенные на ремонтные работы многоэтажных жилых домов и их технологическое обследование на сейсмоустойчивость. О. выводил денежные средства через подставное ТОО — победителя госзакупок по этим работам. М. через строительство банного комплекса, зарегистрированного на имя родителей, легализовал преступные денежные средства.



Вина подсудимых доказана показаниями свидетелей, вещественными доказательствами, результатами НСД, заключениям специалистов и экспертов, также другими доказательствами, собранными по делу, — сообщили в суде.

Суд признал смягчающими уголовную ответственность и наказание обстоятельствами — наличие на иждивении малолетних детей у подсудимых. Отягчающим обстоятельством у М. признано совершение уголовного правонарушения в нарушение принятой им присяги.



Приговором суда М. признан виновным по п. 2 ч.4 ст. 189, п. п.1, 3 ч.3 ст. 218 УК и ему окончательно назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

О. признан виновным по ст. ст. 28 ч.5 — 189 ч.4 п.2) УК, приговорен к 8 годам лишения свободы.



Приговор суда не вступил в законную силу.